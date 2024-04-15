مسؤولون إسرائيليون: "الإيرانيون يتصببون عرقا" في انتظار الرد

قال مسؤولون إسرائيليون إن "الإيرانيين يتعرقون الآن، وهذا أمر جيد"، وفقا لما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وبحسب المسؤولين الإسرائيليين، فإن مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي الذي اجتمع اليوم ناقش كافة سيناريوهات الهجوم الإسرائيلي ردا على الهجوم الإيراني.

وفي وقت سابق، قال المبعوث الإيراني للأمم المتحدة أمير سعيد عرفاني إن التقارير حول تعهدات مسؤولين إسرائيليين بالرد على ضربات إيران هي "مجرد تهديدات لا تنطوي على أفعال".

وتابع في تصريحات خاصة لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية عقب جلسة مجلس الأمن في نيويورك أذيعت اليوم الإثنين أن "الإسرائيليين يعلمون أن ردنا المقبل سيكون أكثر حسما".

وحول ما إذا كانت بلاده خاطرت بالتصعيد نحو حرب أوسع أكد عرفاني أن "إيران لها الحق في الرد لأن إسرائيل بدأت العدوان ضد مبانينا الدبلوماسية".

وأضاف قائلا "لا أعتقد أنه يجب أن يكون هناك رد عسكري من جانب إسرائيل".

وتعمل الدول الغربية على منع التصعيد في الشرق الأوسط، من خلال دعوة إسرائيل إلى ضبط النفس وعدم الرد على الهجوم الإيراني، في المقابل قامت بعض الدول باستدعاء السفراء الإيرانيين لإجراء محادثات توضيحية.

وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إنه سيتحدث قريبا مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ويبحث معه كيفية منع التصعيد الإقليمي.

وأضاف: "سأعرب عن تضامننا مع إسرائيل في مواجهة الهجوم الإيراني".

وتابع "يجب على جميع الأطراف إظهار ضبط النفس"، ووفقا له، تعمل دول مجموعة السبع على حزمة من الإجراءات ضد إيران بعد هجومها على إسرائيل.