فرقة كفر شكر تقدم "مشعلو الحرائق" ضمن الموسم المسرحي لقصور الثقافة

شهد مسرح نادي الشباب بطوخ، الأحد، انطلاق أولى ليالي عرض مسرحية "مشعلو الحرائق" لفرقة قصر ثقافة كفر شكر، ضمن الموسم المسرحي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وفي إطار برامج وزارة الثقافة.

تدور الأحداث حول الشخصية المحورية السيد بدرمان، وهدفه النجاح الذي يترجم إلى مال ونفوذ واستغلال، وفي سبيل هذا الهدف لا يتوانى عن تحطيم القيم الأخلاقية ولا يهتم بالأبعاد الاجتماعية أو الإنسانية، وكلما أصبح أكثر ثراء وقوة وقدرة على التصرف يزداد في الحقيقة خوفا وعجزا وضعفا، وهو يتعامى ويضلل نفسه بوسائله المزيفة، حتى ينتهي به الأمر إلى الاشتراك مع مشعلي الحرائق في حرق بيته وهو يتصور أنها لعبة من الألعاب ألتي تمكن منها ولن تلبث أن تنتهي لصالحه، هكذا تتضح الحقيقة بعد فوات الأوان.

المسرحية مأخوذة عن نص "بيدرمان ومشعلو الحرائق" لماكس فريش، إعداد وإخراج أشرف فجل، أشعار صفاء البيلي، ألحان محمد حسين، ديكور علاء الحلوجي، استعراضات خالد سلامة، إضاءة أحمد فارس، تنفيذ موسيقى سعاد الصادق مساعد إخراج عبد الله الدسوقي، سعاد الصادق، سعيد شاهين،

عرض "مشعلو الحرائق" إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وينفذ بإشراف إقليم القاهرة الكبرى الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي وفرع ثقافة القليوبية برئاسة ياسر فريد، ويعرض يوميا بالمجان بمسرح النادي حتى الخميس المقبل 18 أبريل.

وشهدت فعاليات هيئة قصور الثقافة نشاطا مكثفا خلال الفترة الأخيرة احتفالا بشهر رمضان وعيد الفطر المبارك بجميع المحافظات وتنوعت بين العروض الفنية والمسرحية والأمسيات الثقافية واللقاءات والورش الحرفية ومعارض الكتب والفنون التشكيلية وأنشطة الأطفال وذوي الهمم، ولاقت الفعاليات إقبالا جماهيرا غفيرا.

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