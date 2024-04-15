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الإثنين 15 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

القمة 127.. الزمالك بالقوة الضاربة أمام الأهلي

الزمالك
الزمالك
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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة الأهلي المقرر لها في السابعة مساء اليوم الاثنين باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.
ويضم تشكيل الزمالك كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – أحمد حمدي – عبد الله السعيد – ناصر ماهر – أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم : سيف الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، معاذ علاء الدين ومصطفى الزناري وياسر حمد ومحمد شحاتة وسيف جعفر وسيد عبد الله "نيمار" وترافيس موتيابا وسامسون أكينيولا وناصر منسي.

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