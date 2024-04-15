وكيل تعليم كفر الشيخ يشهد حفل ختام الأنشطة بإدارة شرق

شهد الدكتور علاء جوده، وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، حفل ختام الأنشطة بإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، بمدرسة الشهيد حمدي إبراهيم، بتوجيهات محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وتفقد معارض الأنشطة، معرض التربية الفنية والمجال الصناعي والمكتبات والصحافة والإعلام ورياض الأطفال، مشيداً بكافة المعارض وتميزها وحرص القائمين عليها على تقديمها بصورة مميزة.



جاء ذلك بحضور الدكتور طارق عماره، عميد المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية، نائب رئيس مجلس الأمناء علي مستوي الجمهورية ورئيس مجلس أمناء محافظة كفر الشيخ ، وخالد عباس، مدير عام إدارة شرق كفرالشيخ التعليمية، وجميلة جناح وكيل الإدارة، ونبيل مسعد موجه عام التربية الفنية، موجهي العموم وموجهي الأنشطة بالإدارة، وأعضاء مجلس الأمناء.



وتنوعت فقرات الاحتفالية بدء من السلام الوطني أتبعه القرآن الكريم، وفقرات غنائية ثم المسرحية التربوية، والتي ترسخ لأهمية الأنشطة وقدرتها على تقويم سلوك الطلاب، واستغلال طاقاتهم بشكل صحيح، تلاهم فقرة التنورة التي قدمها طالب من طلاب المرحلة الإعدادية والذي أبهر الحضور بقدرته ومهاراته الفائقة واستعراضه الذي نال إعجابهم، واختتم الحفل بالفقرات الرياضية، والتي شملت الجمباز والكاراتيه، أعقبها توزيع شهادات على المدارس المتميزة.

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