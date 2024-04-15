ضبط نجار أطلق النار على نفسه من فرد خرطوش فى الدقهلية

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس بمحافظة الدقهلية من ضبط نجار موبيليا مقيم قرية نجير التابعة للمركز وذلك بعدما أصاب نفسه بعيار ناري من فرد خرطوش كان بحوزته نتيجة عبثه بالسلاح مما تسبب فى إصابته بجرح متهتك بالساق ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أحمد عبدالرحمن، مأمور مركز شرطة دكرنس، من مستشفى شربين العام بوصول "عمار.أ.س"،17 عاما، نجار موبيليا ومقيم قرية نجير دائرة المركز ، مصابا بجرح متهتك أسفل الركبة اليسرى "إدعاء رش خرطوش".

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس الى المستشفى وبسؤال المصاب قرر أنه أحدث إصابته بنفسه عن طريق الخطأ حال عبثه بسلاح ناري "فرد خرطوش" بحوزته وأرش عنه وجرى ضبطه.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.