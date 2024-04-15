ads
الإثنين 15 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

ضبط نجار أطلق النار على نفسه من فرد خرطوش فى الدقهلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس بمحافظة الدقهلية من ضبط نجار موبيليا مقيم قرية نجير التابعة للمركز وذلك بعدما أصاب نفسه بعيار ناري من فرد خرطوش كان بحوزته نتيجة عبثه بالسلاح مما تسبب فى إصابته بجرح متهتك بالساق ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أحمد عبدالرحمن، مأمور مركز شرطة دكرنس، من مستشفى شربين العام بوصول "عمار.أ.س"،17 عاما، نجار موبيليا ومقيم قرية نجير دائرة المركز ، مصابا بجرح متهتك أسفل الركبة اليسرى "إدعاء رش خرطوش".

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس الى المستشفى وبسؤال المصاب قرر أنه أحدث إصابته بنفسه عن طريق الخطأ حال عبثه بسلاح ناري "فرد خرطوش" بحوزته وأرش عنه وجرى ضبطه.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

txt

مصرع طفل وإصابة شقيقته فى حادث انقلاب توك توك بالدقهلية

أطلق النار على نفسه اطلق النار الدقهلية اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية اللواء محمد عز بمحافظة الدقهلية جرح متهتك سلاح ناري فرد خرطوش محافظة الدقهلية مدير أمن الدقهلية رش خرطوش مستشفى شربين