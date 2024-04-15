السلع التموينية تعلن عن ممارسة توريد 50 ألف طن من سكر القصب الخام

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية الممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة لتوريد 50 ألف طن من سكر القصب الخام من (أي منشأ) لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية ويمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية (الجهة المستلمة).

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم أن فترة الوصول من 1- 15 يونيو و/أو من 15 – 30 يونيو

و/أو من 1 - 15 يوليو 2024 وذلك بالسداد : At Sight

واضافت أن تقدم أسعار العروض على أساسCIF بالجنيه المصري أو بالدولار الأمريكي

على أن يكون تقديم العروض الفنية والمالية يوم السبت الموافق 20 أبريل 2024 بمقر الهيئة العامة للسلع التموينية.

ولفتت إلي أن باقي الشروط طبقا لكراسة الشروط والمواصفات للسكر الخام يمكن الحصول عليها من مقر الهيئة العامة للسلع التموينية.