ads
الإثنين 15 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

السلع التموينية تعلن عن ممارسة توريد 50 ألف طن من سكر القصب الخام

سكر خام
سكر خام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية الممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة لتوريد 50 ألف طن من سكر القصب الخام من (أي منشأ) لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية ويمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية (الجهة المستلمة).
وقالت الهيئة في بيان لها اليوم أن فترة الوصول من 1- 15 يونيو و/أو  من 15 – 30 يونيو
و/أو من 1 - 15 يوليو 2024 وذلك بالسداد : At Sight  
واضافت أن تقدم أسعار العروض على أساسCIF  بالجنيه المصري أو بالدولار الأمريكي 
على أن يكون تقديم العروض الفنية والمالية يوم السبت الموافق 20 أبريل 2024 بمقر الهيئة العامة للسلع التموينية.
ولفتت إلي أن باقي الشروط طبقا لكراسة الشروط والمواصفات للسكر الخام يمكن الحصول عليها من مقر الهيئة العامة للسلع التموينية.

وزارة التموين والتجارة الداخلية هيئة السلع التموينية توريد سكر خام