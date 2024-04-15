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الإثنين 15 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

تعرف على الحد المسموح لساعات الأوفر تيم بقانون العمل الجديد

بقانون العمل الجديد
بقانون العمل الجديد
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حدد قانون العمل الموحد الجديد كل التفاصيل الصغيرة والكبيرة في يوم العامل المصري داخل المنشأة التي يعمل بها من ساعات العمل وساعات الراحة والإجازات وكافة التفاصيل الخاصة بالعامل وذلك للمحافظة علي حق العامل وضمان حصوله علي جميع حقوقه التي كانت مهدرة لفترات طويلة وايضا لتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وكذلك المنشأة التي يعمل بها لضمان سير عجلة الإنتاج واستقرار الأمان الاجتماعي وحفظ حقوق الجميع ومن أهم هذه الحقوق الخاصة بالعامل هي العمل لساعات اضافية تزيد عن ساعات العمل المقررة في القانون.
عاني العمال طويلا من استغلال أصحاب الأعمال لهم من خلال العمل ساعات اضافيه كانت تصل إلي 24 ساعة وبدون نظير مادي مناسب ومرضي للعامل حيث حدد القانون في المادة  85 في أحكامها علي الا تزيد ساعات العمل بما في ذلك الساعات الإضافية عن 10 ساعات عمل  في اليوم الواحد .

تعرف علي الحد المسموح لساعات الأوفر تيم بقانون العمل الجديد بقانون العمل الجديد