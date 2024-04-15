السياحة تشترط اعتماد استمارة الترشح لانتخابات اتحاد الغرف قبل تقديمها

طالبت وزارة السياحة والآثار، أعضاء الغرف السياحية الخمس "الشركات، الفنادق، السلع، الغوص، المطاعم"، عند التقدم باستمارات الترشح لانتخابات مندوبي الغرفة لدى الاتحاد العام للغرف السياحية، بضرورة اعتماد الاستمارة من الوزارة، وذلك خلال الفترة من اليوم الاثنين الموافق 15 أبريل 2024 إلى يوم الأحد 21 أبريل 2024.

يأتي ذلك بناءا على خطاب وزارة السياحة، للغرف السياحية اليوم، والمتضمن ضرورة الالتزام بما ورد في القرار الوزاري رقم 106 لسنة 2024 بشأن تحديد مندوبي الغرف لدى الاتحاد المصري للغرف السياحية ، وكذا القرار الوزاري رقم 107 لسنة 2024 بشأن تحديد التمثيل الفئوي والجغرافي لمجموعات النشاط داخل الغرف السياحية، وذلك تزامنا مع دعوة الجمعية العمومية لإجراء انتخابات مجلس إدارة غرفة الشركات ومندوبيها في الجمعية العمومية للاتحاد المصرى للغرف السياحية.

وطالبت الوزارة، الراغبين في الترشح بسرعة التقدم بالطلب مستوفي كافة المستندات المطلوبة حتى يتسنى لها سرعة الانتهاء من المراجعة ومنح استمارة الترشح للأعضاء، حيث تستقبل طلبات المرشحين لمجالس إدارات الغرف والمندوبين لمدة ٧ أيام تبدأ من اليوم وحتى الأحد ٢١ أبريل على أن تقدم الاعتراضات والتنازل عن الترشح في الفترة ٢٦ وحتى ٣٠ ابريل، ويتم الفصل في الاعتراضات في الفترة من ٢ وحتى ٧ مايو، ويخطر مقدمي الاعتراضات بقرار اللجنة في الفترة من ٨ وحتى ٩ مايو ثم يعلن الاتحاد بالكشوف النهائية للمرشحين بمقر الغرف في الفترة من ١٠ وحتى ١٧ مايو وتعقد الانتخابات صباح يوم الأربعاء ٢٢ مايو للدورة الانتخابية ٢٠٢٤/ ٢٠٢٨ .