النائب حسام الخولي: مصر بدأت مرحلة مهمة ومميزة بالتأمين الصحي

قال النائب حسام الخولي ، نائب رئيس حزب مستقبل وطن وعضو مجلس الشيوخ، ان مصر بدات مرحلة وتجربة هامة ومميزة بالتأمين الصحي من أجل تقديم افضل صحة للمصريين ، موضحا ان الدول القوية نفسها لم تستطع ان تقوم بمثلها ، قائلا: “حتي امريكا نفسها مقدرتش تنفذ منظومة التامين الصحي الشامل”.

وأضاف الخولي خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، أثناء مناقشة طلب مناقشة مقدم من النائب محمد صلاح البدري عضو مجلس الشيوخ والمزكي من اكثر من عشرين نائبا بشان استيضاح سياسة الحكومة للتحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية، ان الرئيس عبد الفتاح السيسي كان لديه اصرار كامل علي نجاح المنظومة.

واشار عضو الشيوخ إلى ان اي خدمة تقدم لابد ان يقابلها أموال تضخ ، متسائلا عن نسبة مشاركة القطاع الخاص في هذه المنظومة ، مشددا انه ليس من البديهي ان تتكفل الدولة بانشاء مستشفيات واجهزة تغطي كافة التخصصات بمفردها فهو امر غير معقول ، وختم حديثه بسؤال على القطاع الخاص ان يوضح نسبة مشاركته.