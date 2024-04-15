ads
الإثنين 15 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

مونزو: ضربة البداية قوية.. ولا بديل عن الفوز باللقب

فيرناندو مونزو
فيرناندو مونزو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال فيرناندو مونزو، المدير الفني للفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي، إن أجواء المنافسة في بطولة إفريقيا التي يستضيفها الأهلي دافع قوي من أجل مواصلة المشوار في البطولة وحصد اللقب.

‏‎وأكد فيرناندو أن البداية القوية للفريق أمام جرين تيم الكونغولي تعد بمثابة رسالة قوية لجميع فرق البطولة أنه لا بديل عن الفوز باللقب، وأن الفريق سيقدم أفضل ما لديه لتحقيق هذا الهدف، مبدئا رضاه عن حالة اللاعبين بشكل عام.

‏‎وشدد على أن خبرات اللاعبين سلاح مهم في مواجهة باقي الفرق وستكون عاملا حاسما في التتويج باللقب الإفريقي.

فيرناندو مونزو كرة الطائرة تيم الكونغولي الأفريقي بطولة افريقيا