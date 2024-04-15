كيف يرى الشارع والإعلام الإيراني الهجمات على إسرائيل؟.. ما بين الدعم وعدم تجاوز الخطوط الحمراء

ظهرت ردود أفعال الشارع والإعلام في إيران على الهجوم على إسرائيل نادرة بشكل ملحوظ، حيث تجنبوا تجاوز أي خطوط حمراء تجاه هذا الأمر.

وعادة، يتحدث النقاد السياسيون الذين يظهرون في وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الحكومة الإيرانية قبل أن يتخذ علي خامنئي أو الحرس الثوري الإيراني موقفا واضحا بشأن القضايا الحساسة أو يتخذان قرارا، ولكن عندما يتم اتخاذ القرارات والإجراءات، فإنها عادة ما تكون حذرة للغاية.

رد فعل المطلعين

بعد 12 يومًا من تقاعس النظام في أعقاب الهجوم الإسرائيلي على أعضاء فيلق القدس في دمشق، كان الموضوع السائد عبر جميع وسائل الدعاية التابعة للنظام فورًا بعد الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار تهيئة الأجواء لهذا الهجوم.

ومن الواضح أن صحيفة كيهان اليومية المتشددة، التي يسيطر عليها مكتب المرشد الأعلى، لإبقاء الجميع في صف واحد، وصفت أي شخص يجرؤ على التحدث عن السلام والاستقرار الإقليميين بأنه "خائن".

ولإظهار قوة الحرس الثوري الإيراني، ظهرت عناوين مثل "وضع إسرائيل في حالة تأهب قصوى"، و"ساعة الصفر من العقاب"، و"خوف الصهاينة من الرد الإيراني"، و" الإسرائيليون مرتبكون ومذهولون، وليس لديهم ثقة في القتال".

ونشرت الصحف والمواقع الإلكترونية الحكومية وشبه الحكومية "الطائرات بدون طيار الإيرانية لا تعطي فرصة للهروب ".

جاءت هذه العناوين ردًا على السخرية العامة وانعدام الثقة في أي ادعاءات رسمية.

وانطلقت مسيرات نظمها النظام، بعد وقت قصير من بدء الهجوم، في مدن مثل طهران وقم وجرجان لإظهار الدعم العام للحرس الثوري الإيراني وخامنئي، لكن عدد المشاركين كان يتراوح بين عشرات إلى مئات الأشخاص.

وفي هذه التجمعات، رددت حشود صغيرة شعارات شبهت الحرب ضد إسرائيل بالصراع التاريخي بين نبي الإسلام والإمام الأول للشيعة ضد اليهود في صدر الإسلام.

ردود أفعال الناس

وكانت الاستجابة الأولية للناس العاديين في الشوارع والبازارات في المدن الكبرى هي الوقوف في طوابير أمام محطات الوقود لتزويد سياراتهم بالوقود.

كان الشاغل الأساسي والمباشر هو الاضطراب المحتمل في الحياة اليومية بسبب النقص اللاحق.

وقد شوهدت خطوط مماثلة خلال الحرب العراقية الإيرانية بعد الغارات الجوية.

وفي الردود التي شوهدت على وسائل التواصل الاجتماعي، ظهرت ثلاثة اتجاهات مهمة: التعبير عن الدعم لإسرائيل، والتشكك العام تجاه الأخبار الرسمية، والسخرية الموجهة إلى أسلحة الحرس الثوري الإيراني المستخدمة في الهجوم.

ردًا على الانتقادات التي أعقبت الهجوم على إسرائيل، أصدرت منظمة استخبارات الحرس الثوري إشعارًا يحث المواطنين على الإبلاغ عن أي دعم عبر الإنترنت لإسرائيل، معتبرًا ذلك جريمة "جنائية".

وتجاوز حجم المشاعر المؤيدة لإسرائيل التوقعات بالنسبة لوحدة استخبارات الحرس الثوري الإيراني.