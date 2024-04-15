جدول مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع الصفوف في البحيرة

اعتمدت الدكتورة نهال بلبع، نائبة محافظ البحيرة، جدول مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024 لجميع الصفوف في المراحل التعليمية، وذلك وفقًا للخريطة الزمنية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بناءً على مذكرة تقدم بها يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة.

مواعيد امتحانات صفوف النقل الفصل الدراسي الثاني

وتوزعت مواعيد الامتحانات الفصل الدراسي الثاني على النحو التالي:

الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي: من يوم الأربعاء 8 مايو 2024 حتى الإثنين 13 مايو 2024.

الصفوف الأول والثاني الإعدادي العام: من يوم الأربعاء 8 مايو 2024 حتى الإثنين 13 مايو 2024.

الصفوف الأول والثاني الإعدادي المهني: من يوم الأربعاء 8 مايو 2024 حتى الإثنين 13 مايو 2024.

مواعيد الصفين الأول والثاني الثانوي

الصفوف الأول والثاني الثانوي للمكفوفين: من يوم الثلاثاء 14 مايو 2024 حتى الخميس 23 مايو 2024.

الصفوف الأول والثاني الثانوي العام: من يوم الثلاثاء 14 مايو 2024 حتى الخميس 23 مايو 2024.

الصفوف الأول والثاني الثانوي الفني: من يوم الأربعاء 8 مايو 2024 حتى الخميس 16 مايو 2024.

الصفوف من الأول إلى الرابع الثانوي الفني نظام خمس سنوات: من يوم الأربعاء 8 مايو 2024 حتى الخميس 16 مايو 2024.

مواعيد امتحانات الشهادة الإعدادية 2024