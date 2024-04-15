بالفيديو.. "القومي لتنظيم الاتصالات": قدمنا خط بتخفيض 50% لذوي الهمم

أكد محمد إبراهيم رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز يحرص على التواصل مع ذوي الهمم وأطلق مبادرات عديدة في هذا الإطار.

وأضاف "إبراهيم"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين: "عملنا على حل المشكلات التي يعانون منها، مثل التواصل مع شركات المحمول سواء التواصل مع مركز تلقي الشكاوى أو الذهاب إلى فروع شركات المحمول والتعامل معهم بلغة الإشارة هناك أو المواقع والتطبيقات الخاصة بشركات المحمول".

وتابع " القومي لتنظيم الاتصالات": "أصدرنا قواعد خاصة في شركات المحمول في إبريل، وبدأت في تنفيذ هذه القواعد، بالإضافة إلى الخدمات والباقات التي أصدرناها لذوي الهمم مثل خط 50% تخفيض في كل فروع شركات المحمول وألزمنا شركات المحمول بالكود الهندسي في كل فروعها، سواء الرامبات أو الأماكن الخاصة بذوي الهمم، وأن يكون لهم أولوية الحصول على الخدمات".

وأوضح، أن أي شخص من ذوي الهمم يهذب إلى الفرع يجب أن تكون له أولوية الحصول على الخدمة بطريقة فورية، وإن أراد الحصول على الخدمة المخفضة 50% يجب أن يقدم الأوراق الثبوتية.