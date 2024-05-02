تعرف على فعاليات مكتبة مصر الجديدة في شهر مايو

تقدم مكتبة مصر الجديدة العامة والطفل ، ومكتبة المستقبل العامة والطفل ، ومركز الطفل للحضارة والابداع " متحف الطفل " عددا من الفعاليات الفنية والثقافية المتنوعة طوال شهر مايو الجاري ، للارتقاء بمستويات وعي الأطفال والنشء والكبار وتنمية مهاراتهم الإبداعية .

واكد الدكتور نبيل حلمى ، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة على أهمية الفن والثقافة في إثراء المجتمع من خلال تعزيز الوعي، وتحفيز الإبداع ، ويأتي ايمانا بأهمية الثقافة والفنون كأداة حيوية لتمكين شبابنا وتعزيز مجتمعاتنا وإثراء ثقافتنا ، من خلال تنفيذ برامج حافلة بالفعاليات المتنوعة، من بينها معارض وعروض الفنون الموسيقية والمسرحية ، وحوارات وجولات وورش عمل .

وتشهد مكتبة مصر الجديدة العامة حفل توقيع كتاب " قوة التغيير الداخلي " للمؤلفة هدير القصاص الصادر عن دار كتاب للنشر ، يتناول الكتاب رحلة بطل الرواية من شخصية ضعيفة مهزوزة لا تعلم قيمتها الحقيقية ولا قيمة لكلمتها ولا قيمة إلي وجودها، إلي شخصية قوية تعلم قيمتها الحقيقية ، وأصبح لها كلمة مسموعة ووجودها مؤثر فيمن حولها.

كما تنظم مكتبة مصر الجديدة للطفل تنظم في الساعة الواحدة من ظهر غد الجمعة ورشة تلوين على الجبس لأشكال وأبطال عالم ديزني ، وهي ورشة للرسم على الجبس والتلوين عليه باستخدام ألوان الماء .

ويتعلم الأطفال خلال الورشة كيفية تركيب الألوان ، مما يعود بالفائدة على الأطفال حيث إن من فوائد التلوين للأطفال أنه يعد ووسيلة للتسلية ولتنمية مهاراتهم الفنية، وكذلك يعد علاجا سلوكيا ونفسيا لزيادة ثقتهم بنفسهم وتنمية ذكاءهم وكذلك تهدئتهم وتفريغ طاقتهم ومشاعرهم السلبية.