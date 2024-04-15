اليوم.. بدء تنفيذ خطة تخفيف الأحمال الكهربائية على مستوى الجمهورية.. ومواعيد قطع الكهرباء لزايد وأكتوبر

أوضح مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقه المتجددة أن شركات توزيع الكهرباء التسع تعود اليوم لتنفيذ خطة تخفيف الأحمال الكهربائية على مستوى الجمهورية بدءا من اليوم ولمدة ساعة يوميا موضحا أن مركز التحكم القومى للشبكة الكهربائية ملتزم بقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بوقف تطبيق جدول تخفيف الأحمال بدءا من أول أيام شهر رمضان المبارك وحتى نهاية إجازة عيد الفطر المبارك التى انتهت أمس.

واضاف المصدر أن خطة تخفيف الأحمال استثنت محافظات شمال وجنوب سيناء ومطروح والبحر الأحمر والساحل الشمالي والعلمين الجديدة بالإضافة إلى الأماكن الاستراتيجية وأقسام الشرطة والمستشفيات والمناطق الحيوية والوزارات المختلفة وغيرها من المناطق الواقعة على محولات تغذية في المناطق السكنية.

وأوضح أن خطة تخفيف الأحمال تبدأ من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 5 عصرا لمدة ساعة بحد أقصى على كل مشترك وأن العودة فى تخفيف الأحمال ستبدأ تلقائيا في حالة عدم إصدار أي تعليمات جديدة من قبل مجلس الوزراء و أن الوزارة ومركز التحكم القومي سيقومان بفصل التيار في نفس التوقيتات التى تم وضعها قبل شهر رمضان المبارك.

وأضاف أن تخفيف الأحمال سيكون بالتنسيق مع الجهات المختلفة من الوزارة وعلى رأسها وزارتي البترول والتنمية المحلية.

وترصد البوابه نيوز خريطة فصل الكهرباء فى الشيخ زايد وأكتوبر بالأماكن والمواعيد:



مجموعة (1)

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المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة (12) ظهرًا حتى الساعة (1) م.

الحي السابع / الشيخ زايد ـ جومان / الشيخ زايد.

(1185) عمارة / أكتوبر.

إسكان دهشور / أكتوبر.

نقابة التجاريين ـ بارك فيل ايكو ـ كومبوند السكر ـ الإسكان والتعمير / أكتوبر.

الحي الثاني ـ الحي الثالث (شمال محول الكفراوي) / أكتوبر.

الحي الثالث أكتوبر (خلف سنترال الفيروز).

المحور المركزي / الشيخ زايد الإسكان الحدائقي .

جنة زايد بجوار مول سعودي ـ جرينز المدرسة الأمريكية سنتر سيتي سفن ـ سنتر كورتجانوا.



مجموعة (2)

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المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة (1) م حتى الساعة (2) م !

غرب سوميد منطقة (ب) / أكتوبر.

الحي الرابع / أكتوبر.

الحي الثالث / الشيخ زايد ـ كومبوند جرينز.

الحي (13) / الشيخ زايد.

الإسكان القومي ـ العمرانية (إسكان أبو الوفا ـ (209) عمارة ـ (200) قطعة).

الحي (12) / أكتوبر.

شباب (100) / أكتوبر.



مجموعة (3)

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المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة (2) م حتى الساعة (3) م !

فدان ـ المنطقة الثاني ابني بيتك (139).

المنطقة السادسة منطقة (أ) / أكتوبر.

المنطقة السادسة منطقة (ب) / أكتوبر.

المنطقة السادسة منطقة (ج) / أكتوبر.

المنطقة السادسة منطقة (د) / أكتوبر.

الحي التاسع / الشيخ زايد.

سكن مصر ـ دار مصر (خلف سوق الجملة) / أكتوبر.



مجموعة (4)

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المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة (3) م حتى الساعة (4) م !

الحي (11) / الشيخ زايد.

سوق الجملة ـ أوراسكوم ـ دريم / أكتوبر.

بيت العائلة ـ الأولى بالرعاية / أكتوبر.

الحي (16) زايد.

الحي الثالث ـ الحي الرابع (يمين محور الكفراوي) / أكتوبر.

المستثمر الصغير ـ إسكان الأندلس / أكتوبر.



مجموعة (5)

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المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة (4) م حتى الساعة (5) م !

الحي الخامس / أكتوبر.

طيبة جاردنز ـ القاهرة ـ إسكان النصر ـ كومبوند الصعيد / أكتوبر.

النصر ق (17) ـ ديار ـ المعمورة ـ المتحدة /أكتوبر.

القوات المسلحة / أكتوبر.

الحي الثاني أكتوبر خلف جامعة نوال الدجوي.

الحي السادس / أكتوبر.

بيفرلي هيلز (بجوار مول العتابي وبجوار سنترال بفرلي هيلز) / الشيخ زايد.



مجموعة (6)

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المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة (5) م حتى الساعة (6) م !

طيبة جاردنز ـ كومبوند بيتا ـ واحة ريحانة /أكتوبر.

الحي الأول / أكتوبر.

بيت الوطن بجوار مدخل (3) الشيخ زايد ـ جنة مصر الشيخ زايد.

الفردوس ـ منطقة أرض القرعة دار مصر بجوار أوراسكوم ـ سكن مصر أمام أوراسكوم ـ رحاب / أكتوبر ـ كومبوند كالما / أكتوبر.



مجموعة (7)

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المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة (6) م حتى الساعة (7) م !

غرب سوميد منطقة (د) / أكتوبر.

الحي (15) زايد (الربوة) / أكتوبر.

الأبارتمنت دريم.

عمارة حدائق أكتوبر (266) / أكتوبر.

الحي الأول / أكتوبر.

الحي السابع / أكتوبر.

بيفرلي هيلز (ألجريا ـ كازا) / أكتوبر.



مجموعة (8)

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المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة (7) م حتى الساعة (8) م !

المحور المركزي / الشيخ زايد ـ الإسكان الحدائقي أمام الجومان ـ جنة زايد أمام الجومان / أكتوبر.

عمارات الـ (125) فدان / أكتوبر.

المستثمر الصغير ـ كومبوند الأندلس / أكتوبر.

دجلة بالمز / أكتوبر.

عمارات الإسكان الاجتماعي والـ (800) فدان /أكتوبر.

الكرمة ـ جرين ويفر / أكتوبر.

تيامو - بيل فيل / أكتوبر.

الحي الخامس / الشيخ زايد خلف سنترال الشيخ زايد.

السياحة السادسة.

يوتوبيا ـ المقاولون العرب / أكتوبر.

فدان كومبوند حورس (150) / أكتوبر.



مجموعة (9)

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المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة (8) م حتى الساعة (9) م !

الخمائل المرحلة الأولى خلف مسجد الشرطة /أكتوبر.

الربوة / أكتوبر.

الإسكان الاجتماعي (247) عمارة / أكتوبر.

السياحة الشمالية حي الورود ـ المرتفعات الخضراء ـ أكتوبر هيلز ( أ، ب) ـ دارا جاردنز ـ أرض الدفاع (أ، ب) / أكتوبر.

التوسعات الشرقية (صوانليك - صن سيتي - إيوان البستان ـ ريزيدنس ـ الكانريا ـ الفدا ـ الصفوة ـ جرين هيلز ـ كليوباترا ـ إسكان مصر ـ جرين فور ـ الهضبة الخضراء ـ ميجا القابضة) / أكتوبر.

كومبوند جاردينيا ـ رامو ـ كومبوند الياسمين /أكتوبر.



مجموعة (10)

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المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة (9) م حتى الساعة (10) م !

الحي الرابع عشر زايد (حي الياسمين) / أكتوبر.

الحي العاشر / أكتوبر.

حدائق الفردوس ـ سوق الجملة / أكتوبر.

المتميز / أكتوبر.

الحي الثامن / أكتوبر.

الحي الثاني / الشيخ زايد.



مجموعة (11)

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المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة (10) م حتى الساعة (11) م !

الحي الأول التوسعات الشرقية (بالم هيلز المرحلة: 3، 5، 7، 😎 / أكتوبر.

رويال سيتي / أكتوبر.

جنة زايد ـ زايد ديونز / أكتوبر.

الإسكان الاجتماعي (800) فدان (ب) / أكتوبر.

بداية / أكتوبر.

الصفوة ـ جرين هيلز ـ كومبوند الفدا / أكتوبر.

المنطقة السابعة ابني بيتك / أكتوبر.

اكسبرس ـ مكيستا ـ ايرا المنتزه / أكتوبر.



مجموعة (12)

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المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة (11) م حتى الساعة (12) منتصف الليل !

سكن مصر ـ دار مصر ـ (82) فدان ـ الفردوس /أكتوبر.

الحي الأول / الشيخ زايد.

حدائق المهندسين ـ زايد (2000).

مينا جاردن / أكتوبر.

الأردنية ـ ديمون مول / أكتوبر.

الحي الثالث / الشيخ زايد.



