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الإثنين 15 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

مصطفى عسل يتأهل لنصف نهائي بطولة بلاك بول الدولية للإسكواش

مصطفى عسل
مصطفى عسل
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تأهل النجم المصرى مصطفى عسل لاعب النادى الأهلى والمصنف الثانى للبطولة، لنصف نهائى بطولة بلاك بول الدولية المفتوحة للإسكواش 2024، على مواطنه فارس دسوقى بنتيجة 3-1 فى مباراة الدور ربع نهائى. 
وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى:
11-7 ، 11-6 ، 15-13 ، 11-6 .
بهذا الفوز تأهل مصطفى عسل إلى نصف النهائى للبطولة الذهبية .
بطولة "بلاك بول" الدولية المفتوحة للإسكواش 2024، إحدى بطولات PSA الذهبية للرجال والسيدات بمجموع جوائز 108 آلاف دولار لكل منهما، تقام البطولة خلال الفترة من 11 إلى 16 أبريل على ملاعب بلاك بول بمشاركة من أبرز اللاعبين المشاركين في البطولة علي فرج، مازن هشام، مصطفى عسل، جويل ماكين، ميجيل رودريجيز، نوران جوهر، نور الطيب، أوليڤيا ويڤر، وتيني جيليس.
 

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