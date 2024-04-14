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الإثنين 15 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

عودة إسلام عيسى.. بيراميدز يحشد القوة الضاربة لمواجهة المقاولون في الدوري

بيراميدز
بيراميدز
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أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة المقاولون العرب في إطار لقاءات الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على المقاولون في الرابعة من مساء اليوم على استاد الجبل الأخضر في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة من بطولة الدوري.

وجاءت قائمة بيراميدز كلتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: أحمد سامي  - محمد الشيبي -  محمد حمدي - أحمد فتحي  - كريم حافظ - محمود مرعي

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - أحمد توفيق  - محمد رضا بوبو - محمود صابر - محمود زلاكة - إبراهيم عادل - مصطفى فتحي - مهند لاشين - وليد الكرتي  - إسلام عيسى

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس. 

ويحتل بيراميدز صدارة الدوري الممتاز برصيد 29 نقطة بينما يمتلك المقاولون العرب 12 نقطة في المركز قبل الأخير. 

بيراميدز والمقاولون العرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش الدوري الممتاز