القبض على تشكيل عصابي وراء مقتل سائق توكتوك في الفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم من القبض على تشكيل عصابي متورط بمقتل صبي يعمل سائق توكتوك يدعى"عبد الناصر مصطفي بعد أن استدرجه أحدهم بحجة توصيلها، لإحدى المناطق المحددة لارتكاب الجريمة، وعندما وصل إلى منطقة الحادث، وقامو بضربوه بآلات حادة على منطقة الرأس والظهر والبطن.



وترجع أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد محمد ثابت عطوة مأمور مركز شرطة اطسا، يفيد العثور على جثة شاب مقتول وملقى بأرض زراعيه بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارة الإسعاف لمكان الواقعة، وتم انتشال الجثة ووضعها بمشرحة مستشفى إطسا المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

حيث كشفت التحريات الأولية، أن الشاب يعمل سائق توكتوك، أنه تم استدراجه من قبل مجهولين من منطقة فوز إلى الشبلى ليلًا، ثم أنزل اللصوص الشاب من التوكتوك وضربوه بآلات حادة على منطقة الرأس والظهر والبطن، وسرقوا التوكتوك وألقوا جثمان الشاب في أحد الحقول الزراعية.