بالأسماء.. إصابة 19 شخصًا في حادث انقلاب سيارة نقل بالمنيا

أصيب 19 شخصًا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بدائرة مركز شرطة سمالوط شمال محافظة المنيا.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن المنيا بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين أعلى محور سمالوط، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف .

وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ربع نقل اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطاره وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث إصابة كلا من:

1. ليالي محمد خلف، 17 سنة

2. رشا سلامة محمد، 18 سنة

3. فاطمة عرفات محمد، 25 سنة

4. محمد أحمد عبدالمعطى، 15 سنة

5. نادية سلامة محمد، 20 سنة

6. كريم صلاح ابراهيم، 17 سنة

7. أحمد شعبان محمد، 15 سنة

8. فارس عمر سمير، 15 سنة

9. محمد سید محمد، 19 سنة

10. يوسف محمد عبد الجليل، 17 سنة

11. بطة عبد البديع نجيب، 45 سنة

12. عصام احمد خلف، 14 سنة

13. جمال عاشور علی، 63 سنة

14. عبد الرحمن رمضان على، 17 سنة

15. محمود حسين علي، 13 سنة

16. يوسف محمد علي، 14 سنة

17. كريم عاشور علي، 15 سنة

18. محمد درويش، 22 سنة

19. صباح خلف محمد، 46 سنة

تم نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.