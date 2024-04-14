3 دورات مياه.. مصدر يوضح حقيقة انهيار عقار على قاطنيه بميت عقبة

نفي مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة ما تم تداوله على بعض المواقع الإخبارية بشأن انهيار عقار مكون من 3 طوابق علي قاطنيه والبحث عن مفقودين بمنطقة ميت عقبة بدائرة قسم شرطة العجوزة.

وأضاف المصدر أن الواقعة تتمثل في حدوث انهيار جزئي ب3 دورات مياه بالعقار دون وقوع إصابات.

البداية كانت بتلقي المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها حدوث انهيار جزئي بعقار كائن بمنطقة ميت عقبة بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين حدوث انهيار ل3 دورات مياه دون حدوث انهيار للعقار دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.