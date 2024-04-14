الدوري الإيطالي.. لياو يقود هجوم ميلان أمام ساسولو

يخوض نادي ميلان الإيطالي، بقيادة مدربه ستيفانو بيولي، مباراة هامة اليوم الأحد، ضدّ ساسولو، على ملعب مابي، ضمن الجولة 32 من الدوري الإيطالي.

ويسعى بيولي لتحقيق الفوز في هذه المباراة لاستعادة نغمة الانتصارات بعد التعادل الأخير مع روما؛ ولذلك اعتمد على تشكيل هجومي يضمّ الثنائي المتألق رافاييل لياو ودوشان يوفيتش في خط الهجوم.

وجاء تشكيل ميلان أمام ساسولو كالتالي:

حراسة المرمى: مايك مينيان

خط: الدفاع: أليساندرو فلورينزي - سيمون كاير - مالك ثياو - ثيو هيرنانديز

خط الوسط: يونس موسي - ياسين عدلي - روبن لوفتس تشيك - صاموسيل تشاوكيزي

خط الهجوم: رافائيل لياو - لوكا يوفيتش

ويدخل ميلان المباراة وهو يحتل وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 68 نقطة، فيما يأتي ساسولو في المركز الـ 19 برصيد 25 نقطة.