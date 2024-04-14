فرنسا تحذر مواطنيها من السفر إلى 5 دول

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية عن تحذير جديد لمواطنيها يوصي بتجنب السفر إلى كل من العراق وإيران ولبنان وإسرائيل والأراضي الفلسطينية في الوقت الحالي.

يأتي هذا التحذير في أعقاب التوتر المتزايد بين إيران وإسرائيل، والذي تفاقم مؤخرًا بعد غارة إسرائيلية على القنصلية الإيرانية في سوريا أعقبتها هجمات مضادة من قبل إيران.

شنت إيران هجمات بطائرات مسيرة مسلحة وصواريخ على إسرائيل في 13 أبريل 2024، مما يمثل أول هجوم مباشر لها على إسرائيل منذ الغارة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في سوريا.

ردت الولايات المتحدة على الهجمات الإيرانية بتأكيد دعمها "اللا يتزعزع" لإسرائيل.

أدت الهجمات إلى إغلاق المجال الجوي في إسرائيل والأردن والعراق ولبنان مؤقتًا، خوفًا من المزيد من الهجمات.

تم إعادة فتح المجال الجوي في جميع الدول المذكورة أعلاه اليوم الأحد 14 أبريل 2024.