ads
الإثنين 15 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

فرنسا تحذر مواطنيها من السفر إلى 5 دول

طائرة فرنسية
طائرة فرنسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية عن تحذير جديد لمواطنيها يوصي بتجنب السفر إلى كل من العراق وإيران ولبنان وإسرائيل والأراضي الفلسطينية في الوقت الحالي.

 

 

 يأتي هذا التحذير في أعقاب التوتر المتزايد بين إيران وإسرائيل، والذي تفاقم مؤخرًا بعد غارة إسرائيلية على القنصلية الإيرانية في سوريا أعقبتها هجمات مضادة من قبل إيران.

 

 

شنت إيران هجمات بطائرات مسيرة مسلحة وصواريخ على إسرائيل في 13 أبريل 2024، مما يمثل أول هجوم مباشر لها على إسرائيل منذ الغارة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في سوريا.

 

ردت الولايات المتحدة على الهجمات الإيرانية بتأكيد دعمها "اللا يتزعزع" لإسرائيل.

 

أدت الهجمات إلى إغلاق المجال الجوي في إسرائيل والأردن والعراق ولبنان مؤقتًا، خوفًا من المزيد من الهجمات.

 

تم إعادة فتح المجال الجوي في جميع الدول المذكورة أعلاه اليوم الأحد 14 أبريل 2024.

 

الخارجية الفرنسية إيران وإسرائيل غارة إسرائيلية القنصلية الإيرانية في سوريا