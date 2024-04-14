تأجيل محاكمة متهم بقتل 3 مصريين في قطر إداريا

قررت محكمة جنايات القاهرة تاجيل محاكمة المتهم بقتل 3 مصرين بدولة قطر، إداريا.

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم يعمل مبلط سيراميك ويبلغ من العمر 43 عاما قتل عمدا المجني عليهم خلال استضافتهم إياه بمحل سكنهم بسلاح أبيض حيث عاجلهما بطعنات نافذة استقرت بأنحاء متفرقة من جسدهم قاصدا قتلهم.

وأشار أمر الإحالة، إلى أن المتهم ارتكب جريمته بقصد تسهيل سرقة المجني عليهم، حيث سرق المنقولات المبينة وصفا بالأوراق المملوكة للمجني عليهم حيث استولى على هواتفهم المحمولة وجهاز الحاسب الآلي المحمول "لاب توب"، كما حاز وأحرز سلاح أبيض "سكين" بغير مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الحرفية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.