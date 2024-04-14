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الإثنين 15 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

2 مايو المقبل.. محاكمة متهمين في سرقة متعلقات المواطنين بالقاهرة

ارشيفية
ارشيفية
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حددت جهات التحقيق بالقاهرة، 2 مايو المقبل لنظر أولي جلسات محاكمة تشكيل عصابي،  تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف.

وكان قسم شرطة المرج، قد تلقى بلاغًا من مواطن يفيد بقيام شخصين بسرقة متعلقاته بأسلوب الخطف، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من ضبط  عاطلين لهما معلومات جنائية، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي، تخصص في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف.

واعترفا بارتكابهما 5 وقائع سرقة وبحوزتهما الدراجة النارية المستخدمة في ارتكاب وقائع السرقة، وسلاح أبيض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

٢ مايو محاكمة متهمين سرقة متعلقات المواطنين