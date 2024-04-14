تعاني من مرض الضغط المنخفض وكانت تنوى العودة للفن.. أبرز ملامح المحطة الأخيرة فى حياة شيرين سيف النصر

رحلت عن عالمنا أمس الفنانة شيرين سيف النصر، عن عمر يناهز ٥٧ عامًا، وذلك بعد رحلة فنية أمتعت جمهورها وقدمت من خلالها بصمات فنية هامه خلال مسيرتها.

النشأة

تخرجت الفنانة شيرين سيف النصر فى كلية الحقوق، وسافرت إلى الخارج وكانت تحمل ملامح جميله أقرب للأجانب، ولم تكن تسعي لدخول عالم الفن، حتى ساقتها الصدفة إلى المشاركة فى مجال التمثيل بسبب إطلالتها بملامح غربية، حيث التقاها الفنان يوسف فرانسيس بباريس، ليعرض عليها العمل فى مجال الفن، وتوافق الفنانة شيرين سيف النصر وتبدأ الرحلة الفنية، لتتوالى الأعمال الفنية، وتحقق النجاح الفني منذ بداياتها.

انقطاع عن الفن

ظلت الفنانة شيرين سيف النصر بعيدة عن الوسط الفنى لسنوات طويلة، ورغم ذلك ظلت داخل ذاكرة الجمهور المصري والعربى، بسبب بصماتها الفنية التى قدمتها خلال رحلتها الفنية.

النية للعودة

كشف خالد محيي الدين مدير أعمال الفنانة شيرين سيف النصر، عن نيتها العودة إلى مجال الفن خلال الفترة المقبلة، وأنها كانت تشيد كثيراً بالدراما الجديدة ذات عدد الحلقات المحدود، وأنها قررت العودة للفن خلال الفترة المقبلة ولكن قضاء الله قد حان.

كواليس الساعات الأخيرة

أكد خالد محيي الدين مدير أعمال الفنانة شيرين سيف النصر، أنها لم تكن تعاني من أى أزمات صحية، ولكنها كانت مريضة ضغط منخفض، وشعرت بتعب وطلبت الإسعاف، حتى توفت بعدها بوقت قليل.

أبرز أعمالها الفنية

قدمت الفنانة شيرين سيف النصر مسيرة فنية جيدة، ومليئة بالأعمال التى تركت من خلالها الكثير من البصمات الفنية، وأبرز تلك الأعمال على مستوى الدراما قدمت "المتهم برئ، من الذى لا يحب فاطمة، غاضبون وغاضبات، المال والبنون، اللص الذى أحبه، صراع الأقوياء، أصعب قرار"، وعلى مستوى السينما "أحلامنا الحلوة، كلهم فى جهنم، سواق الهانم، النوم فى العسل، أمير الظلام"، وفى المسرح كان لها بعض المشاركات الفنية "خد بالك من عيالك، لعبة الحب والجنان، بودى جارد".

الوصية الأخيرة

وكشف شقيق الفنانة شيرين سيف النصر عن وصيتها الأخيرة قبل رحيلها، فبعد أن أعلن عن وفاتها بشكل مفاجئ على صفحته الشخصية، أكد أنها قد أوصت بأن تدفن فى مدافن العائلة في هدوء وسكينة.