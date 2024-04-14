كشف ملابسات واقعة حدوث مشاجرة ووفاة عامل بالإسكندرية.. وضبط طرفيها

تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة سيدى جابر بمديرية أمن الإسكندرية بحدوث مشاجرة بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث المشاجرة بين كلٍ من طرف أول (عامل " له معلومات جنائية"- به عدة جروح قطعية متفرقة بالجسم، طرف ثانى (شخصين "لهما معلومات جنائية" – مصاب أحدهما بجرح طعنى بالجسم وتوفى عقب وصوله للمستشفى) وجميعهم مقيمون بدائرة القسم، بسبب حدوث مشادة كلامية على خلفية خلافات سابقة بينهم تطورت لمشاجرة تبادلوا خلالها التعدي على بعضهم بإستخدام أسلحة بيضاء، مما أدى لحدوث الإصابات المشار إليها والتى أودت بحياة المشار إليه.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة، وبحوزتهما الأسلحة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.