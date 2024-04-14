التحريات تكشف لغز العثور على جثة شاب ببني سويف

كشفت تحريات مباحث قسم شرطة مركز ببا بمحافظة بني سويف برئاسة الرائد شريف جمال رئيس المباحث ومعاونيه لغز واقعة العثور على جثة شاب ببني سويف بعد الوقوف على ملابسات الواقعة، من خلال جمع التحريات والمعلومات أن الدافع وراء الجريمة هو الانتحار.

يذكر أن عثر أهالى قرية الشريف التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف الثلاثاء الماضي على جثة شاب بداخل إحدى الأراضى الزراعية، وتم نقلها للمستشفى تحت تصرف الشرطة والنيابة العامة.

وتلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بالعثور على جثة شاب بداخل إحدى الأراضي الزراعية بقرية الشريف التابعة لدائرة مركز شرطة ببا، وعليها علامات آثار شنق.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الجثة لشاب يدعى "طه سليم" يبلغ من العمر 22 عاما، عُثر عليها بداخل إحدى الأراضي الزراعية بناحية قرية الشريف، وعليها علامات آثار شنق، وجرى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، ونقلها إلى مستشفى بنى سويف التخصصي.

وتم إيداع جثة الشاب مشرحة مستشفى بنى سويف التخصصي، تحت تصرف الشرطة والنيابة العامة، لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم استدعاء الطبيب الشرعي لإجراء الكشف الطبي عليه لتحديد أسباب الوفاة والتصريح بالدفن.