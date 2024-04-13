حبس تشكيل عصابي متهم بخطف شخص في النزهة

أمرت جهات التحقيق بالقاهرة بحبس تشكيل عصابى 4 أيام على ذمة التحقيقات لخطف تاجر، وانتحال صفة رجال شرطة لسرقة المجنى عليه واقتياده داخل سيارة ميكروباص.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة أثناء تفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تنامى لسمعهم صوت استغاثة من داخل سيارة ميكروباص وباستيقافها تبين قيام تشكيل عصابى مكون من 6 أشخاص من بينهم مالك وقائد المركبة المشار إليها بخطف صاحب مكتب مقاولات وبتفتيشهم عُثر بحوزتهم على عدد 3 قداحات على هيئة مسدسات - جهاز لاسلكى - طبنجة وعدد من الطلقات لذات العيار وبسؤال المجنى عليه قرر بأنه حال تواجده بمحل عمله حضر إليه المتهمون وانتحلوا صفة رجال شرطه وقاموا بالتعدى عليه بالضرب، والاستيلاء على السلاح النارى المضبوط وهاتفه المحمول من داخل مكتبه واقتياده داخل السيارة المشار إليها،

بمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.