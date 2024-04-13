صبحي يلتقى رؤساء الكيانات الشبابية التابعة لوزارة الرياضة

التقى الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، رؤساء الكيانات الشبابية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور اللواء اسماعيل الفار مساعد الوزير والمشرف على قطاع الشباب، الدكتور عبد الله الباطش مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية.

يأتي اللقاء في اطار الاستعداد لإجراء انتخابات مجلس إدارة إتحاد تنظيم الكيانات الشبابية المقرر عقدها ٢٠ أبريل الجاري.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن اتحاد الكيانات الشبابية نقلة نوعية لتطوير العمل الشبابي في مصر، مشيرا الى ان الشباب هم ركيزة المستقبل وأملنا في بناء مجتمع مزدهر .

وقال إن الحوار المباشر مع الشباب يساهم في تحقيق رؤية الحكومة لتطوير الشباب وتمكينهم من المشاركة الفعالة في صنع القرار.



وأوضح صبحي أن الكيانات الشبابية عنصر رئيسي في خطط وأنشطة الوزارة في المرحلة المقبلة، وشريك حيوي في عملية صنع وإعداد السياسات الشبابية، باعتبارهم يمثلون عنصر الشباب بكافة طوائفه وتنوعه، ونحن ندرك أهمية دعمهم واستثمار طاقاتهم.



فيما أعرب رؤساء الكيانات الشبابية عن شكرهم لكل ما تقوم به وزارة الشباب والرياضة من أجل تبنى أفكار ومبادرات الكيانات الشبابية بمختلف مخافظات الجمهورية، والجهود المبذولة على مدار السنوات الماضية في انشاء وتطوير الكيانات الشبابية التابعة للوزارة.

حضر الاجتماع رؤساء الكيانات الشبابية التابعة لوزارة الشباب والرياضة أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكيانات الشبابية وهم" سند شباب الصعيد، سند شباب الدلتا، شباب مصر 2030، اتحاد شباب سوهاج، اتحاد شباب كفر الشيخ، طاقة شباب، الاتحاد الوطني للقيادات الشبابية، رواد المحافظات الحدودية، تنمية وطن، الجبهة الدبلوماسية المصرية، قيادات شباب مصر، شباب قادرون، اتحاد شباب البحيرة، اتحاد شباب الغربية، اتحاد شباب ارمنت، كوادر شباب المنيا، إرادة شباب مصر، شباب مستدام، شباب الوطن للريادة والتنمية، فكرة .. للتنمية الشبابية، رواد التطوير والتنمية الشبابية، سواعد شباب مصر، شباب مراكز شباب مصر، الاتحاد الشبابي لدعم مصر، المصريون الشباب، انتماء شباب مصر، حكاية اشارة، صناع الفرص ، شباب يبني وطن ، اتحاد طلاب تحيا مصر، الشباب بناة المستقبل، شباب بحري، شباب اهل مصر للمحافظات الحدودية، مهندسون من أجل التنمية المستدامة، فن ادار الحياه، اتحاد شباب الوطن.