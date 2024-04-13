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الأحد 14 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

الزمالك يهزم دجلة ويتوج ببرونزية كأس مصر لـ سيدات الطائرة

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توج فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك بالميدالية البرونزية بمسابقة كأس مصر للموسم المحلى 2023 / 2024 بالفوز على نظيره وادى دجلة بنتيجة 3/0 فى لقاء تحديد صاحب المركز الثالث .

بينما يتنافس الأهلى مع الشمس بعد قليل على اللقب ، حيث تأهل الأهلى للنهائى على حساب دجلة، والشمس على حساب الزمالك .

تقام المنافسة على صالة اتحاد الشرطة بالدراسة بدون جماهير بحضور مجلس إدارة الأندية المشاركة وأسر اللاعبين   .

كما تقام نهائيات كأس مصر لرجال الكرة الطائرة فى العاصمة الإدارية الجديدة يومى 27 ، 28 أبريل الجارى بدون جمهور أيضا، حيث تأهل لنصف النهائى كل من الأهلى والزمالك وبتروجت وطلائع الجيش.

الزمالك سيدات الطائرة كأس مصر لـ سيدات الطائرة