البرتغالي يفكر في اللعب بطريقة هجومية.. وموقف «شيكابالا» من المشاركة في القمة غامض

حرص البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، على عقد جلسات منفردة مع كبار الفريق قبل قمة الغد أمام الأهلي، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى، من أجل تكليف الكبار بمهام خاصة خلال المواجهة المرتقبة.

ورفض «جوميز» نغمة اليأس التي حاول البعض تصديرها للفريق نتيجة الغيابات التي يُعاني منها الفريق الأبيض قبل لقاء الغد، وطالب المدير الفني من الجميع التركيز واللعب من أجل الفوز، مؤكدًا أن هدف فريقه هو حصد النقاط الثلاث من أجل تأكيد المنافسة على الصدارة ومزاحمة الأهلي في القمة، عقب الانتهاء من المباريات المؤجلة.

ويُعاني الزمالك من نقص في الصفوف، حيث تأكد غياب كل من: مصطفى شلبي للتأهيل من إصابة كدمة الضلوع، ويوسف إبراهيم «أوباما» لخضوعه لجراحة في الفك، ومحمد أشرف «روقا» لعدم الجاهزية بعد العودة من الإصابة، ومحمود علاء للإصابة في أربطة الكاحل، ومحمد صبحي للإصابة بمزق في العضلة الضامة، والأوغندي ترافيس موتيابا لعدم الجاهزية الفنية، ومحمد عاطف وسيف فاروق جعفر وأحمد عبدالرحيم «إيشو» لأسباب فنية، ومحمد عبد الشافي ومحمود حمدي «الونش» للتأهيل من جراحة الرباط الصليبي، فيما لم يتحدد بعد موقف محمود عبدالرازق «شيكابالا» الذي عانى مؤخرًا من الإصابة بنزلة برد، ولم يُشارك خلال موقعة الفريق الأخيرة أمام الاتحاد السكندري، والتي حقق خلالها «الأبيض» الفوز بثلاثية نظيفة.

وحرص «جوميز» على متابعة عدد من مباريات الأهلي الأخيرة للوقوف على أفضل طريقة مُمكنة قبل موقعة القمة ولتحديد نقاط القوة ونقاط الضعف في الفريق الأحمر، حتى يتمكن من بناء خطته وتحديد الطريقة التي سيعتمد عليها فى تلك المواجهة المهمة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلى، غدًا الإثنين، على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من عمر المسابقة المحلية.

الزمالك يدخل المواجهة ورصيده 18 نقطة في المركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري، بعدما خاض 12 لقاء حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل في 3 مواجهات وخسر 4 مباريات، وسجل لاعبوه 20 هدفًا وتلقت شباكه 13 هدفًا، فيما يحتل الأهلي المركز التاسع برصيد 21 نقطة، بعدما لعب 10 مباريات حقق ستة انتصارات وتعادل 3 مرات، وخسر لقاء وحيدًا، وسجل لاعبوه 23 هدفًا وتلقت شباكه 11 هدفًا.

ومن المُقرر أن يعلن «جوميز» قائمة لقاء القمة عقب نهاية مران الليلة، من أجل الانتظام في معسكر مُغلق استعدادًا للقاء، وما زال الجهاز الفني يُفاضل بين الطريقة التي سيخوض بها موقعة الغد، حيث يرغب البرتغالي في خوض اللقاء بطريقة هجومية من البداية، في حين نصحه أفراد الجهاز المعاون بعدم التسرع وفتح الخطوط خوفًا من اهتزاز الشباك مُبكرًا.