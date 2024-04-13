ضبط 15 طن أسمدة زراعية منتهية الصلاحية قبل تداولها بأسواق البحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الإستيلاء على الدعم والسوق السوداء خلال فترة الأجازات والعطلات الرسمية ومتابعة الأسواق و والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ونفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة محمد عبد العال وتحت إشراف محمد عبدالعال بتنفيذ حملة تموينية بمركز وادى النطرون.

وأسفرت عن ضبط 15 طن أسمدة زراعية منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الزراعى داخل أحد المخازن قبل تداولها بالأسواق، وتم التحفظ على المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.