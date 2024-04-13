ads
الأحد 14 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

ضبط 15 طن أسمدة زراعية منتهية الصلاحية قبل تداولها بأسواق البحيرة

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الإستيلاء على الدعم والسوق السوداء خلال فترة الأجازات والعطلات الرسمية ومتابعة الأسواق و والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ونفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة محمد عبد العال وتحت إشراف محمد عبدالعال بتنفيذ حملة تموينية بمركز وادى النطرون.

وأسفرت عن ضبط 15 طن أسمدة زراعية منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الزراعى داخل أحد المخازن قبل تداولها بالأسواق، وتم التحفظ على المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

التموين والتجارة الداخلية اسمدة زراعية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ضبط 15 طن مديرية التموين والتجارة الداخلية نهال بلبع نائب محافظ البحيرة محافظ البحيرة الدكتورة نهال بلبع