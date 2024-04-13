حملات نظافة مكثفة لرفع تراكمات القمامة بالشرقية

طالب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم السبت، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة والتجميل والتي تشمل رفع تراكمات القمامة والسفوحة من الشوارع ودهان البلدورات فضلا عن رفع الإشغالات المخالفة من الشوارع والطرق العامة حفاظاً على بيئة صحية ونظيفة أمام المواطنين والزائرين.

وتم رفع مخلفات القمامة من كافة نقاط التجميع بمدينة القنايات بواسطة العاملين بإدارة المخلفات الصلبة ونقلها للنقطة الوسيطة بالمدينة تمهيداً لنقلها إلى المدفن الصحي ببلبيس وتم نقل كمية تراكمات قدرها ٤٠ طنا من النقطة الوسيطة إلى المدفن الصحي بواسطة التريلا الخاصة بالمدينة والعمل مستمر علي مدار الساعة.

وفي مركز أبو كبير تم شن حملات نظافة شملت (كفر النجدي - أولاد فضل - شرفة الدوة – البنوية - جزيرة شنن – سوارس - منشأة صالح - العزاوية - شارع الساحة الشعبية – شارع المدارس - شارع مصطفى كامل - شارع عبد العزيز علي - شارع الحرية - شارع حمزة - شارع المحلج - شارع المرور - شارع سعد زغلول - شارع الجمعية الزراعية - شارع النقراشي - شارع ابو عوض)، حيث تم رفع القمامة والمخلفات الصلبة من أماكن التجمعات ورفع السفوحة من الطرق الرئيسية باستخدام معدات الحملة الميكانيكية بمشاركة عمال النظافة ومسئولي قطاع النظافة والإشغالات والبيئة وزرع وتقليم الأشجار بمدخل المدينة فضلاً عن تسوية وتمهيد بعض الشوارع الرئيسية والفرعية لتسهيل الحركة والمرور والانتقال.

كما تم متابعة أعمال الكهرباء وصيانة الكشافات والأعمدة الكهربائية بالطرق الرئيسية، حيث تم تغيير بعض الأسلاك المتهالكة وتركيب عدد من كشافات الإنارة والخلايا الكهروضوئية وبعض لمبات ليد موفرة.

وفي مركز الحسينية تم متابعة أعمال النظافة بالفترة الصباحية ورفع كافة تراكمات القمامة الموجودة بناحية الأماكن الآتية (الواجهة - شارع المركز- شارع المدارس - الشارع الرئيسي - أمام مجلس مدينة الحسينية - أمام مجمع الخدمات الحكومي بالحسينية - أمام بنك القاهرة - أمام بنك مصر - أمام البنك الأهلي المصري - أمام المواقف - أمام بوابة مدخل مدينة الحسينية) على مدار اليوم الكامل بمدينة الحسينية خلال إجازة عيد الفطر المبارك حتي تظهر المدينة بالشكل الحضاري والجمالي اللائق .

وفي مركز فاقوس تم متابعة أعمال النظافة بالمدينة بالوردية الصباحية والتي تضمنت رفع القمامة والتراكمات من عدد كبير من المناطق والشوارع بالمدينة، بالإضافة إلى رفع وكنس الأتربة والسفوحة ورى الأشجار بالحدائق بالشوارع والميادين الرئيسية ومدخل المدينة.

وفي مدينة صان الحجر تم متابعة أعمال النظافة ورش الشوارع الرئيسية والجانبية ورفع كفاءة النظافة وتفريغ صناديق القمامة ورفع الناتج اليومي بحمولة ١٥ طن مخلفات بنطاق المدينة بالأحياء الآتية ( شارع المركز حي المدراس حي العلواية حى الأقصى وتم رفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات بالمنطقة الأثرية ورفع كفاءة النظافة ورفع الإشغالات ومسح وتمهيد وتسوية الشوارع ورفع الإعلانات المخالفة بالإضافة إلى نظافة شارع البحر من الجانبين، بالإضافة إلى القيام بجولات ميدانية لمتابعة الأسواق والمحال التجارية وحركة البيع والشراء وتوافر السلع والمعروضات من حيث الجودة وصلاحيتها، ومتابعة أعمال صيانة الأعمدة وتركيب خلايا كهروضوئية بحي الشهداء ومراجعة كافة التوصيلات بالمنطقة حفاظا على أرواح المواطنين.

وفي مركز منيا القمح تم متابعة إدارة المخلفات الصلبة والبلدية برفع تجمعات بؤر القمامة والمخلفات والرتش بشوارع المدينة والطريق الدائري والطرق السريعة ونقلها للمقلب الرئيسي بالعبور لإضفاء لمسة جمالية وبصرية للمواطنين.

وفي مركز ومدينة ديرب نجم تم متابعة الأعمال الإنشائية للبوابة المقامة على الطريق الرئيسي ديرب نجم / الزقازيق على حدود اكوة - فرسيس وتم تركيب الرخام لأسوار البوابة والانتهاء من صب الأعمدة تمهيدا لافتتاحها خلال الأسبوعين القادمين.

جدير بالذكر أن ارتفاع البوابة يتراوح طولها ٦.٥ م وعرضها ١٥م لإضفاء اللمسة الجمالية والحضارية علي مدخل المدينة.