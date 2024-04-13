تسمم 17 عاملاً زراعيًا بسبب وجبة "رنجة" في الوادي الجديد

أصيب 17 عاملًا زراعيًا، بتسمم غذائي، اليوم السبت، بمنطقة سهل بركة التابعة لمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد وصول مصابين بتسمم غذائي لمستشفى الفرافرة المركزي.

تبين إصابة 17 عاملًا زراعيًا بتسمم غذائي عقب تناولهم وجبة من السمك المدخن "رنجة" داخل مزرعة تابعة لشركة استثمارية بمنطقة سهل بركة التابعة لمركز الفرافرة وتبين أن المصابين هم: مينا أمجد نجيب يعاني، 20 عاما، حسن عمر محمد، 28 عاما، عبد الكريم عبد الحميد نور، 37 عاما، محمد مصطفى محمد، 25 عاما، عماد السعيد شرف 45 عاما، روماريو جرجس صادق، 29 عاما، سمعان رأفت رفعت، 20 عاما، موسى صادق عبد الله، 45 عاما، عصام ضاحي إبراهيم، 27 عاما، أبنوب فتحي فائق، 15 عاما، صومائيل هاني بطرس، 32 عاما، كرولس رزق، 25 عاما، مايكل ناجي عصمت، 32 عاما، هاشم حمود علي، 36 عاما، كرولس عدلي بشير، 21 عاما، ملاك البدري بشير، 21 عاما، فتحي فائق يوسف، 40 عاما.

جرى نقل المصابين لمستشفى الفرافرة المركزي لتلقي العلاج، وتحسنت الحالة الصحية لـ14 مصابًا، فيما جار استكمال العلاج لـ3 حالات أخرى تحت الملاحظة الطبية بالمستشفى.