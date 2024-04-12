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السبت 13 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

بالصور.. منطقة بورسعيد لكرة القدم تزور محمد معروف بعد واقعة الاعتداء عليه

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
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زار وفد من منطقة بورسعيد لكرة القدم، برئاسة محمد ياسين، اليوم الجمعة، الحكم الدولي محمد معروف، بمنزله في بئر العبد في محافظة شمال سيناء، لدعمه ومساندته عقب واقعة التعدي عليه خلال إدارته التحكيمية لمباراة فريقي أبو سليم الليبي ونهضة بركان المغربي على ملعب الأول. 

 

بالصور.. منطقة بورسعيد لكرة القدم تزور الحكم الدولي محمد معروف في منزله لدعمه

 

ضمت بعثة منطقة بورسعيد لكرة القدم قيادات المنطقة وعدد من الحكام، وكان في استقبالهم ممثلين عن قبائل سيناء، ومدير مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، ولفيف من الإعلاميين وأسرة الحكم الدولي.

وأشاد وفد منطقة بورسعيد بالتحكيم المصري، ورحلة كفاح الحكم الدولي محمد معروف مع التحكيم.

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أبو سليم الليبي كرة القدم محمد معروف بورسعيد نهضة بركان