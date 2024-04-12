إنقاذ 27 مصطافا من الغرق ثالث أيام عيد الفطر في دمياط

استقبلت شواطئ رأس البر في دمياط اليوم الجمعة ثالث أيام عيد الفطر المبارك المصطافين والرواد وسط استعدادات الوحدة برئاسة المحاسب وليد الشهاوي وإشراف نواب المدينة؛ حيث يجري العمل طوال أجازة العيد وحتى نهاية آخر ضوء ليوم غد السبت ، على أن يتم استئناف العمل مرة أخرى ١ مايو القادم وبداية موسم صيف ٢٠٢٤ .

يذكر أن فريق عمل الوحدة كان قد قام بتجهيز الشاطئ والخدمات الشاطئية من تركيب خيام تجميع الأطفال التائهين ونقاط الإسعاف وتجهيز منطقة معدات الإنقاذ والأبراج إلى جانب رفع كفاءة وصيانة البوابات ومداخل الشاطئ والأبراج وتسوية الرمال ، وتم اليوم تسليم عدد ٤٣ طفل تائه إلى ذويهم وإنقاذ عدد ٢٧ حالة من الغرق وغادروا جميعًا الشاطئ بكل خير

يأتي ذلك في إطار خطة الوحدة لرفع كفاءة جميع المناطق بالمدينة وتقديم أفضل الخدمات المواطنين ورواد رأس البر واستعدادات المدينة لاستقبال أجازة عيد الفطر المبارك .

شهدت محافظة دمياط اليوم الجمعة إقبال كبير من الزائرين على مدينة رأس البر خلال ثالث أيام عيد الفطر فى ظل تشديدات من الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى خلال عيد الفطر المبارك، حيث كثفت الوحدة المحلية بمدينة رأس البر جهودها لتوفير كافة الخدمات لزائري المدينة خلال العيد .

واستمر عمل فرق الإنقاذ بالشواطئ لليوم الثالث على التوالى ، وسط تجهيزات لكافة الخدمات الشاطئية من أبراج إنقاذ ونقاط إسعاف وخيم تجميع الأطفال التائهين و تجهيز منطقة المعدات .

فى سياق متصل،شهد شارع النيل بالمدينة إقبال كبير، كما كثفت الوحدة المحلية حملاتها لرفع المخلفات والاشغالات بكافة المناطق.