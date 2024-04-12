انقذوا غزة.. المجاعة تفتك بالقطاع.. إسرائيل تواصل وضع العراقيل لمنع إدخال المساعدات.. مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية: وزيرا المالية والأمن القومى يحاولان منع شاحنات الغذاء

مع تفشي المجاعة في شمال قطاع غزة بشكل كبير، تواصل إسرائيل منع وصول المساعدات إلى جنوب القطاع، حيث كشف وزير الدفاع، يوآف جالانت عن فتح طرق إمداد جديدة، لكن لم يتم تحديد موعد.

وفي شمال قطاع غزة، أُعلن عن إعادة فتح معبر إيريز، الذي يسمح بالوصول المباشر إلى هذه المنطقة المعزولة إلى حد كبير عن العالم، ولكن ذلك لم يتم حتى الآن، وعلى بعد ٣٠ كيلومترا من القطاع، لا يزال المسئولون عن ميناء أشدود، الذي تسمح بنيته التحتية الصناعية بوصول أعداد كبيرة من المساعدات الإنسانية، ينتظرون التعليمات لبدء عمليات التسليم، وفقا للصحافة الإسرائيلية.

وذلك رغم التعهدات التي قطعها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، في الأول من أبريل بقصف إسرائيلي بإدخال المساعدات، لقد أصبحت حالة الطوارئ مطلقة بالنسبة لسكان غزة البالغ عددهم ٣٠٠ ألف نسمة العالقين في الشمال.

وقالت سامانثا باور، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إن المجاعة بدأت هناك، العوائق موجودة على عدة مستويات، ويحاول الوزيران اليمينيان المتطرفان، بتسلئيل سموتريش، وزير المالية، وإيتمار بن جفير، وزير الأمن القومي، بكل الوسائل منع وصول المساعدات الإنسانية.

وبعدما ناقشا مطولا مع بنيامين نتنياهو، فمن الممكن أن يحصل الأول على أن يكون جزءا من لجنة الإشراف على المساعدات الإنسانية، مع وزراء آخرين: الصقور ميري ريجيف (النقل) وإسرائيل كاتس (الخارجية)، بحسب الصحفي الإسرائيلي يارون ابراهام.

وخارج غزة، تصل المساعدات بكميات كبيرة عبر مصر، عبر أرصفة بورسعيد أو مطار العريش في سيناء. لكن إجراءات المراقبة، التي طلبتها إسرائيل، تبطئ بشكل كبير تسليمها.

ويقول مدير إحدى المنظمات غير الحكومية الدولية: "عندما يتم تحميل المحتوى على شاحنة في بورسعيد، يستغرق الأمر في المتوسط ثمانية عشر يومًا حتى يتم تفريغه في كرم أبوسالم، كما هو الحال في نيتسانا، نقاط العبور الإسرائيلية حيث يتم تفتيش الحاويات، تقام مظاهرات عديدة تعارض دخول المساعدات الإنسانية، مثل تلك التي ينظمها نشطاء من مجموعة تساف ٩، ويتم تفريقها أحيانًا، ويقول ثلثا اليهود الإسرائيليون إنهم معادون لمثل هذه المساعدات، وفقا لمسح أجراه معهد الديمقراطية الإسرائيلي في فبراير.

ولهذا السبب لم يتم إعادة فتح معبر إيريز حتى الآن، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية. ووعد وزير الدفاع يوآف جالانت، الأربعاء ١٠ أبريل، بفتح ممر آخر أقل وصولاً للمتظاهرين المحتملين، بالإضافة إلى ممر قادم مباشرة من الأردن عن طريق البر. وزعم: "إننا نخطط لإغراق غزة بالمساعدات"، مما يزيد من احتمال وصول ٥٠٠ شاحنة يومياً - أي ما يعادل ما كان يدخل غزة يومياً قبل ٧ أكتوبر ٢٠٢٣، عندما كانت الاحتياجات أقل بكثير. ولم يتم الإعلان عن موعد لفتح طرق الإمداد الجديدة هذه. وتم الإعلان عن مبادرات أخرى، مثل بناء جزيرة اصطناعية لتسهيل المساعدات عن طريق البحر. ولا أحد يتصور وقف إطلاق النار، وهو ما تطالب به معظم المنظمات الإنسانية.

