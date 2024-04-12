دقت طبول الحرب بين إيران وإسرائيل.. معلومات استخباراتية تتوقع ضربة وشيكة من طهران تجاه الأراضي المحتلة.. وجيش الاحتلال يصدق على خطط لقصف الأراضي الإيرانية.. نرصد أبرز القدرات العسكرية للبلدين

دقت طبول الحرب.. هذا ما كشفته تصريحات المسؤولين في أطراف الصراع الدائر بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة خلال الساعات الأخيرة، حيث نقلت شبكة "سي بي إس" الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الهجوم الإيراني على إسرائيل وشيك وقد يقع اليوم الجمعة.

في الوقت الذي نصحت فيه الخارجية الهندية مواطنيها بعدم السفر إلى إسرائيل حتى إشعار آخر، وقررت وزارة الخارجية الفرنسية إعادة عائلات الدبلوماسيين في طهران إلى فرنسا، ونصحت الخارجية الفرنسية في وقت سابق الفرنسيين بعدم السفر إلى إيران وإسرائيل ولبنان والأراضي الفلسطينية.

بريطانيا أيضا لحقت بالركب، حيث دعت رعاياها في إسرائيل إلى المغادرة إذا لم تكن إقامتهم فيها ضرورية.

خطط إسرائيل للرد على إيران

وفي ظل تصاعدت فيه الأنباء عن هجوم إيراني وشيك على إسرائيل ردا على استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت اليوم الجمعة، إن الجيش الإسرائيلي والاستخبارات الخارجية الإسرائيلية "الموساد" صدقا على خطط لاستهداف قلب إيران إذا عمدت طهران إلى قصف إسرائيل من داخل الأراضي الإيرانية.

الحرب الوشيكة.. ما هي قدرات إيران وإسرائيل العسكرية؟

وفي ظل تصاعد حدة التصريحات المتبادلة، نسلط الضوء على القدرات العسكرية لكل من إيران وإسرائيل، فوفقا للتصنيف العالمي للجيوش عام 2023، فإن القدرات العسكرية لكل من إيران وإسرائيل تبدو متقاربة، حيث يحتل البلدان المرتبتين الـ17 والـ18، على التوالي، بين أضخم جيوش العالم، وبالنظر إلى جيوش منطقة الشرق الأوسط فيحتل الجيشان الإيراني والإسرائيلي المركزين الثالث والرابع على التوالي بحسب موقع "غلوبال فاير باور" الأمريكي.

ميزانية الجيشين الإيراني والإسرائيلي

وبالنظر إلى الميزانية العسكرية لكل من الجيشين، فتقدر ميزانية الجيش الإيراني بنحو 5.5 مليار دولار، في المرتبة الأربعين عالميًا، أما ميزانية الجيش الإسرائيلي فتقدر بحوالي 24.3 مليار دولار، في المرتبة 17 عالميًا.

أما القوة البشرية للجيشين، فيقدر إجمالي عدد أفراد الجيش الإيراني بحوالي 1.15 مليون فرد، بينهم 575 ألف جندي عامل، و350 ألف جندي احتياطي و90 ألف عنصر من القوات شبه العسكرية.

تضم القوات البرية الإيرانية 4071 دبابة، وأكثر من 69 ألف مركبة عسكرية و580 مدفعا ذاتي الحركة و2050 مدفعا مقطورا و1085 راجمة صواريخ.

أما الجيش الإسرائيلي فيقدر إجمالي عدد أفراده بحوالي 646 ألف فرد، بينهم 173 ألف جندي عامل، و465 ألف جندي احتياطي و8 آلاف فرد قوات شبه عسكرية.

أما القوات البرية الإسرائيلية فتضم 2200 دبابة، وأكثر من 56 ألف مركبة عسكرية و650 مدفعا ذاتي الحركة و300 مدفع مقطور و300 راجمة صواريخ.

الطيران الإيراني والإسرائيلي

ويعد سلاح الجو أحد أهم عناصر التفوق الإسرائيلي على إيران ولعل الهجمات التي تشنها دولة الاحتلال على الأراضي السورية واللبنانية على مواقع تقول إنها لعناصر موالية لإيران خير دليل، حيث تمتلك إسرائيل طائرات مقاتلة أكثر عددا وتطورا وتسلحا، وبعض طائراتها المقاتلة لا يوجد إلا في ترسانة الدول الكبرى أو التابعة لحلف الناتو، وذلك بسبب حرص الولايات المتحدة على ضمان استمراره طوال العقود الماضية. أما الطائرات الإيرانية فمعظمها من أنواع أميركية قديمة بسبب حظر بيع الأسلحة لها منذ عقود أو روسية قديمة رغم شرائها لطائرات روسية حديثة مؤخرا.

وبلغة الأرقام، تمتلك إيران 541 طائرة حربية، وبذلك تحتل في المرتبة رقم 21 عالميا، أما إسرائيل فتمتلك 601 طائرة حربية تجعلها في المرتبة رقم 18 عالميا.

البحرية الإيرانية والإسرائيلية

وبعد إعلان الولايات المتحدة عن تحريك قطع حربية قبالة السواحل الإسرائيلية، فهو ما يجعل الحديث عن معركة بحرية محتمل أيضًا، وبالنظر إلى الأسطول الحربي الإيراني فيحتل المرتبة 32 عالميا، حيث يمتلك 101 وحدة بحرية، بينها 7 فرقاطات و3 كورفيتات و19 غواصة، إضافة إلى سفن الدورية وكاسحات الألغام البحرية.

أما الأسطول الحربي الإسرائيلي فيحتل المرتبة 40 عالميا بامتلاكه 67 وحدة بحرية، بينها 7 كورفيتات و5 غواصات، إضافة إلى سفن الدورية.

السلاح النووي.. التخوف الأكبر من الصراع الإيراني الإسرائيلي

ولعل أكبر تخوف يطفو على السطح في السنوات الأخيرة هو المواجهة النووية بين البلدين، ولذلك فإن المعلن يشير إلى عدم امتلاك إيران قدرات عسكرية نووية، لكن الدول الغربية تتهمها بمحاولة تطوير برنامج نووي سيؤدي لتطوير أسلحة نووية، في حين لا تصرح إسرائيل بامتلاكها قدرات نووية، فإن التقارير تشير إلى أنها تمتلك عشرات الرؤوس النووية.