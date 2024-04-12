ضبط 6 قضايا هجرة غير شرعية

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الـ 24 ساعة الماضية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

من أبرز تلك القضايا الآتى:

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (5) قضايا.

فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط قضية.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (2749) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال الأمن العام : ضبط (32) قضية.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (248) حكم قضائى متنوع.

فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط (6) قضايا.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

