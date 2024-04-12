خبير: الصادرات الزراعية المصرية قصة نجاح كبيرة والجودة كلمة السر

قال الدكتور اشرف كمال، استاذ الاقتصاد الزراعي، إن الجودة هي كلمة السر للولوج الى الاسواق العالمية وهو ما سعت الدولة المصرية الى تطبيقه فيما يخص الصادرات الزراعية والتي زادت مؤخرا وتم فتح اسواق جديدة امامها.

واضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية اكسترا نيوز، اليوم الجمعة، ان مصر تطبق معايير الجودة العالمية على الصادرات الزراعية مما مكنها خلال العشر سنوات الأخيرة من فتح 95 سوقا جديدة، مشيرا الى أن مصر احتلت المركز الاول في تصدير الموالح عالميا بعد ان كانت اسبانيا تحتله تقليديا.

وتابع خبير الاقتصاد الزراعي، ان الصادرات الزراعية المصرية مثلت قصة نجاح كبيرة خلال الاربع سنوات الاخيرة بكل المقاييس، موضحا ان التصدير يفتح باب كبير لدخول العملة الأجنبية الى البلاد ويتيح الكثير من الفرص أمام المنتجين والمصدرين.