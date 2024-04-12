خبير اقتصادي: السياحة قطاع واعد والدولة قامت بالعديد من الجهود لتطويره

قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن قطاع السياحة في مصر واعد جدا ومصر قامت بالعديد من الجهود لتطويره واستفادت من الدرس العالمي عندما واجهت تحديات وصعوبات على مستوى الاقتصاد منذ بداية تداعيات ازمة كورونا.

واضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية اكسترا نيوز، اليوم الجمعة، ان مصر قامت بالعديد من التحركات في القطاع السياحي مثل تطوير القاهرة التاريخية والمساجد التاريخية وانشاء المتحف مثل متحف الحضارات والمتحف المصري الكبير وخارج القاهرة متحف الغردقة وافتتاح طريق الكباش.

كما تابع ان هناك قطاعات اخرى تطورت خلال السنوات الأخيرة وهي واعدة ايضا وذات تأثير ايجابي على الاقتصاد مثل الزراعة والصناعة وقناة السويس.