تفاصيل حريق بكومباوند سموحة شرق الإسكندرية

وقع حريق في شقق احدي كومباوند السكنية المطلة على نادي سموحة شرق الإسكندرية، اليوم الخميس، بدون أي إصابات.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطار من ضباط قسم شرطة سيدي جابر، يفيد بنشوب حريق بإحدى الشقق السكنية المطلة علي نادي سموحة.

على الفور نتقلت الأجهزة الأمنية وضباط قسم شرطة سيدي جابر ورجال الحماية المدنية إلى موقع الحادث.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية من السيطرة على حريق الذي نشب في شقق كومباوند السكنية المطلة على نادي سموحة شرق الإسكندرية، بدون إصابات.

أكد شهود عيان بالقرب من المجمع السكني، أن الحريق اندلع في الطابق الثامن من شقق كومباوند السكنية المطلة على نادي سموحة شرق الإسكندرية وتم السيطرة عليه سريعًا.

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيق في الواقعة وتحرر محضر بقسم شرطة سيدي جابر وجارٍ العرض على جهات التحقيق المعنية.