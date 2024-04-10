السيسي يؤدي صلاة عيد الفطر في مسجد مصر الكبير بـ«العاصمة الجديدة»

يؤدي الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ومن المقرر أن ينقل التلفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة بثًا مباشرًا لشعائر الصلاة.

وفي السياق هنأ الرئيس السيسى مسلمي مصر بالخارج بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقال الرئيس السيسي في برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجاليات المصرية عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الإثنين: «إخوتي وأبنائي مسلمي مصر بالخارج، إنه لمن دواعي سروري أن أبعث إليكم بأصدق التهاني القلبية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيًا الله تعالى أن يجعله عيدًا سعيدًا مباركًا، وأن يُعيده عليكم بالخير واليمن والبركات.. أتمنى لكم النجاح والتوفيق، ولمصرنا العزيزة وشعبها العظيم المزيد من التقدم والازدهار.. وكل عام وأنتم بخير.. عيد سعيد».