دوري أبطال أوروبا.. شوط أول مثير بين ريال مدريد ومانشستر سيتي

أنهى ريال مدريد الإسباني، الشوط الأول من مباراته ضد مانشستر سيتي الإنجليزي، متقدمًا بهدفين مقابل هدف، خلال اللقاء الذي يجمع بينهما على ملعب سانتياجو برنابيو في إطار منافسات ذهاب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

بدأت المباراة بأحداث مثيرة منذ انطلاقها، حيث تدخل لاعب ريال مدريد أوريلين تشواميني على جاك جريليش جناح مانشستر سيتي بعنف في الدقيقة الأولى، حصل على إثره على بطاقة صفراء، ليغيب عن مباراة العودة بين الفريقين للإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

وافتتح البرتغالي برناردو سيلفا التهديف مبكرًا في اللقاء، من ركلة حرة على مشارف منطقة الجزاء، سددها بطريقة ذكية خادع بها حارس الريال أندريه لونين من أسفل الحائط البشري، ليضع السيتي في المقدمة بشكل مبكر وذلك في الدقيقة الثانية من قمة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفي دقيقتين، عاد الملكي إلى اللقاء بهدفي التعادل والتقدم على مان سيتي، إذ أدرك الفرنسي إدواردو كامافينجا التعادل للميرينجي بتسديدة قوية في الدقيقة 12، ثم وضع البرازيلي رودريجو جوس ريال مدريد في المقدمة بهدف ثان في الدقيقة 14، بعدما استلم تمريرة مواطنه فينيسيوس جونيور ووضع الكرة بين أقدام مدافعي السماوي والحارس أورتيجا، ليقلب الفريق المدريدي الطاولة على كتيبة المدرب بيب جوارديولا.