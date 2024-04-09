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الثلاثاء 09 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

ريال مدريد يقلب الطاولة على مانشستر سيتي في دقيقتين

مباراة ريال مدريد
مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي
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قلب فريق ريال مدريد الإسباني، الطاولة على ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي في دقيقتين من المباراة، المقامة بينهما حاليًا على ملعب سانتياجو برنابيو في ذهاب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

افتتح البرتغالي برناردو سيلفا التهديف مبكرًا في اللقاء، من ركلة حرة على مشارف منطقة الجزاء، سددها بطريقة ذكية خادع بها حارس الريال أندريه لونين من أسفل الحائط البشري، ليضع السيتي في المقدمة بشكل مبكر وذلك في الدقيقة الثانية من قمة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفي دقيقتين، عاد الملكي إلى اللقاء بهدفي التعادل والتقدم على مان سيتي، إذ أدرك الفرنسي إدواردو كامافينجا التعادل للميرينجي بتسديدة قوية في الدقيقة 12، ثم وضع البرازيلي رودريجو جوس ريال مدريد في المقدمة بهدف ثان في الدقيقة 14، بعدما استلم تمريرة مواطنه فينيسيوس جونيور ووضع الكرة بين أقدام مدافعي السماوي والحارس أورتيجا، ليقلب الفريق المدريدي الطاولة على كتيبة المدرب بيب جوارديولا.

ويغيب الثنائي كايل والكر وناثان آكي عن مانشستر سيتي أمام ريال مدريد للإصابة، بينما يجلس المدافع إيدير ميليتاو على مقاعد الأخير بعد عودته للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

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