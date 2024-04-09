أمين عام الأطباء: يجب وضع تعديل تشريعي لربط مكافأة أطباء الامتياز براتب الطبيب المقيم

قال الدكتور محمد فريد حمدي، الأمين العام للنقابة العامة لأطباء مصر، إن النقابة خاطبت فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، للمطالبة برفع قيمة مكافأة أطباء الامتياز.

وأوضح «حمدي» في تصريح خاص لـ«البوابة»، أن المادة 3 من قانون 153 لسنة 2019 والمُتضمن بعض التعديلات على أحكام قانون 415 لسنة ١٩٥٤، نصت على أن تعادل مكافأة طبيب الامتياز، 80% من راتب الطبيب المقيم، مُشيرًا إلى أنه تم تعديلها بالمادة ٣ من قانون 18 لسنة 2023 التي نصت على أن تكون المكافأة بقيمة مقطوعة تبلغ 2800 جنيه، ويمكن زيادتها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد العرض على كل من وزير التعليم العالي وشيخ الأزهر.

وأضاف أمين عام نقابة الأطباء، أن القيمة المقطوعة 2800 جنيه كانت تمثل 80% من راتب الطبيب المقيم في عام 2019، والآن يتقاضى الطبيب المقيم ٧ آلاف جنيه، وأقرت الدولة الحد الأدنى للأجور 6 آلاف جنيه ابتداءً من مارس 2024، بالتالي يجب زيادة مكافأة أطباء الامتياز بحيث لا تقل عن 80% من راتب الطبيب المقيم.

وتابع: «أقرت المادة 3 من القانون 18 لسنة 2023 إمكانية زيادة القيمة المقطوعة بقرار من رئيس الوزراء، مطالبا وزير التعليم العالي وشيخ الأزهر الشريف، بالعرض على رئيس الوزراء لزيادة مكافأة طبيب الامتياز بما يتناسب مع مرتب الطبيب المقيم والحد الأدنى للأجور، وذلك حرصًا على مصلحة أطباء الامتياز ومراعاة لظروف عملهم وتدريبهم».

وأشار إلى أن مكافأة أطباء الامتياز تكون بنسبة 80% من راتب طبيب الدفعات الحالية، ويتغير نظام التدريب الخاص بها لإمضاء سنتي امتياز بدلًا من سنة واحدة.

وطالب «حمدي»، بضرورة وضع تعديل تشريعي لربط مكافأة أطباء الامتياز براتب الطبيب المقيم بنسبة لا تقل عن 80%، حتى تكون المكافأة متغيرة طبقًا للتغيرات والظروف المختلفة، لافتًا إلى أن المادة 3 من قانون 153 لسنة 2019 والخاصة بالتعديلات على قانون 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهمة الطب، كانت قد نصت على أن تكون مكافأة الامتياز بقيمة تساوي 80% من راتب الطبيب المقيم، ولكنها عُدلت بالمادة 3 من قانون 18 لسنة 2023 المذكورة أعلاه.