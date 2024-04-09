نائبة أمريكية تدعو لعقد انتخابات مبكرة في إسرائيل

الثلاثاء 09/أبريل/2024 - 04:06 م

طالبت النائبة الأمريكية نانسي بيلوسي، اليوم الثلاثاء، بضرورة أن يكون التحقيق المزمع في حادثة مقتل موظفي المطبخ المركزي العالمي في غزة مستقلا، وذلك خلال تصريحات خاصة لشبكة "إن بي سي" الأمريكية.

كما اتهمت بيلوسي، رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو، بالاهتمام فقط لـ "نجاته السياسية"، داعية إلى ضرورة عقد انتخابات مبكرة في إسرائيل.

في حين أضافت النائبة الأمريكية نانسي بيلوسي، أن إسرائيل عليها احترام القوانين الدولية أثناء دفاعها عن نفسها، مشيرة إلى نتنياهو لا يؤيد ذلك.

ونقلت الشبكة الأمريكية عن بيلوسي قولها، إنه يوجد طرق أفضل للرد على ما حدث في الـ7 من أكتوبر غير قتل المدنيين وتجويعهم.