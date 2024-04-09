قمة الثأر.. تشكيل هجومى متوقع لمانشستر سيتى أمام ريال مدريد

يحل فريق مانشستر سيتى الإنجليزى ضيفًا ثقيلاً على نظيره ريال مدريد الإسبانى، فى تمام التاسعة من مساء اليوم الأربعاء على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائى دورى ابطال اوروبا "الشامبيونز ليج".



وجاء التشكيل المتوقع لمانشستر سيتى كالتالى:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: ريكو لويس - ستونز - روبن دياز - أكانجي.

خط الوسط: رودريجو - برناردو سيلفا - دي بروين.

خط الهجوم: فيل فودين - جاك جيريليش - إيرلينج هالاند.





واصبحت تلك المواجهة كلاسيكو أوروبي بين الفريقين، بعدما ألتقيا ريال مدريد ومانشستر سيتي للعام الثالث على التوالي في دوري الأبطال.

وتلك المواجهة هى الخامسة بين الفريقين فى الأدوار الأقصائية، وذلك في آخر 9 مواسم "بالشامبيونز ليج".

وتعتبر تلك المواجهة ثأرية بالنسبة لفريق ريال مدريد، بعدما أقصاه مانشستر سيتى من نصف نهائى النسخة الماضية، ليعلن وصوله للنهائى وتتويجة باللقب للمرة الأولى فى تاريخه.



وكذلك ثأرية أيضا بالنسبة لمانشستر سيتى بعد الريمونتادا التاريخية التي حققها الريال في نصف النهائي على حساب السيتي في موسم 2021-2022 الذي انتهى بتتويج الملكي باللقب.

وتفوق ريال مدريد 16 مرة من أصل 19 في دور الثمانية، لكنه سيواجه خصما حقق 10 انتصارات متتالية في البطولة.