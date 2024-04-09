كيف تستفيد الدولة من المناطق الاستثمارية الحرة؟.. عميد تجارة بني سويف يوضح

قال الدكتور أسامة سعيد، عميد كلية التجارة بجامعة بني سويف، إن المناطق الاستثمارية الحرة تمنح المزايا الضريبية والجمركية والأمور الخاصة بتكوين الشركات وصادراتها وواردتها وزيادة تنافسية المشروعات وزيادة العوائد.

وأضاف "سعيد" في حواره لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، أن الهدف من المشروعات بالمناطق الحرة خلق فرص عمل وزيادة العائد والمكون المحلي، منوها أن المشروعات بالمناطق الحرة تركز أكثر على التصدير بالبيع بسعر دولي.

وتابع، أن مصر تتجه الآن لتطبيق الاقتصاد الأخضر في مشروعات المناطق الحرة، ومصر في الطاقة النظيفة لديها عدة أنشطة ستكون قبلة ومحور عمل أجهزة الدولة.