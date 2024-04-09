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الثلاثاء 09 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

الفريق القانوني لألمانيا: "سياساتنا متوازنة وندعم حقوق الشعب الفلسطيني"

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية
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قال الفريق القانوني لألمانيا، أمام محكمة العدل الدولية: إن سياستنا كانت متوازنة وحاولنا ترجمة احترام القانون الدولي لكن نيكاراجوا لم تقدر ذلك.

وقال الفريق، في جلسة استماع محكمة العدل الدولية لليوم الثاني للنظر في دعوى جمهورية نيكاراجوا ضد ألمانيا بشأن تقديمها مساعدات عسكرية لإسرائيل، اليوم الثلاثاء: “إنه يجب وقف التصعيد الجاري في قطاع غزة ونؤكد ضرورة دعم الشعب الفلسطيني”.

وتابع: أن ألمانيا دعمت حقوق الشعب الفلسطيني وحل الدولتين إلى جانب أمن إسرائيل، نيكاراجوا اتخذت موقفا متحيزا ونرفض دعواها التي تتهمنا بتسهيل الإبادة الجماعية.

الفريق القانوني لألمانيا القانون الدولي محكمة العدل الدولية نيكاراجوا الشعب الفلسطيني